Де Пена похизувався фото з легендарним Рекобою

Іспанія — 19 груд 1366
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Зозуля пояснив резонансні фотографії: Я зробив це для того, щоб підтримати нашу армію, наших героїв
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Зозуля вперше прокоментував скандал з фанами Райо Вальєкано: Допомагати своїй країні та бути патріотом – це не злочинІспанія — 19 груд 7763
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Зінченко очолює крутий рейтинг гравців АПЛ, а Гвардіола усіх обдурив – як українець повернувся в основу Манчестер СітіАнглія — 19 груд 8922
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Динамо може підсилитись ІванісенеюУкраїна — 19 груд 2670
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Світовий скандал, капітуляція Мессі та монументальний розгром, або Як Зідан роздягав Барсу: іспанські ЗМІ – про КласікоІспанія — 19 груд 17342