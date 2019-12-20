Де Пена похизувався фото з легендарним Рекобою

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена зустрівся із легендарним уругвайським форвардом Альваро Рекобою.

Карлос Де Пена зустрів легендарного Альваро Рекобу в одному із уругвайських ресторанів, чим похизувався у своєму Instagram.

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Зазначимо, що контракт Де Пени з Динамо завершується 31 грудня 2019 року, а угоду з уругвайцем поки не подовжили.

Додамо, що в поточному сезоні чемпіонату України Де Пена провів 16 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та трьома асистами.

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