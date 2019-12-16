"Настав час розслабитись", – Де Пена підбив підсумки року

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена знайшов і позитивні моменти для киян за 2019 рік.

"Рік, який завершується злетами і падіннями, але завжди супроводжувався відданістю справі і професіоналізмом! Тепер настав час розслабитися і зарядитися енергією!", – написав Де Пена в instagram.

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Після 18-ти турів УПЛ Шахтар випереджає Динамо на 14 очок. Також кияни не змогли вийти з групи Ліги Європи.

В поточному сезоні чемпіонату України Де Пена провів 16 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та трьома асистами.

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