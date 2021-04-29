Півзахисник Динамо Карлос Де Пена розповів про мрію отримати виклик до національної команди своєї країни.

"Відчуваю себе дуже добре у фізичному і футбольному планах. Кажуть, ідеальний вік футболіста – від 27 до 33 років.

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Мені 29, відчуваю себе зрілішим і оптимальніше фізично. Протягом сезону зазвичай граємо по три матчі на тиждень, я добре їх проводив, робив свій внесок.

Очевидно, що я мрію потрапити у збірну Уругваю. Хоча це складно, думаю, у мене є необхідний рівень, щоб отримати виклик. Але потрібно рухатися поступово", – цитує Де Пену Salimo.

Нагадаємо, уругваєць виступає за "біло-синіх" з квітня 2019 року. У поточному сезоні хавбек провів 31 матч, відзначився 7 голами та 6 асистами. Раніше Карлос жодного разу не отримував викликів у збірну Уругваю різних вікових категорій.

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