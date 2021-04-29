Манчестер Сіті став фаворитом у боротьбі за фінал ЛЧ 2020/21 після перемоги над ПСЖ у Парижі. Як відреагували ЗМІ та фанати на гру Олександра Зінченка, який відзначився гольовим пасом, читайте на матеріалі "Футбол 24".

Манчестер Сіті оформив камбек із ПСЖ у першому півфінальному поєдинку ЛЧ 2020/21. Парижани швидко вийшли вперед завдяки голу Маркіньйоса і, здавалося, повністю контролювали ситуацію на полі, але по перерві "містяни" перевернули хід гри, забивши двічі у відповідь. Голи Кевіна де Брюйне та Ріяда Мареза зробили команду Хосепа Гвардіоли фаворитом на вихід у фінал, адже тепер ПСЖ повинен забивати на Етіхаді щонайменше двічі.

Олександр Зінченко розпочав матч у запасі, а позицію лівого захисника закривав Жоау Канселу. Португалець ще в першому таймі отримав заслужену жовту картку за грубий фол проти Кіліана Мбаппе, а на 61-й хвилині поступився місцем на полі саме Зінченкові, який став єдиним джокером Гвардіоли у поєдинку на Парк де Пренс. Українець вдало увійшов у гру – вже за 4 хвилини 24-річний універсал віддав гольовий пас на Кевіна де Брюйне, який забив такий важливий м'яч на виїзді. Так, асист суто формальний, адже бельгієць явно не бив по воротах, але в підсумку м'яч все ж опинився в сітці, а Зінченко оформив дебютну для себе результативну дію в Лізі чемпіонів 2020/21. Це третій гольовий пас українця в ЛЧ за кар'єру – інші два були в сезоні 2018/19.

ПСЖ – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу

До слова, Олександр вже встановив особистий рекорд, адже матч із ПСЖ став для нього вже 7-м у поточному розіграші ЛЧ. Це найкращий показник українця в кар'єрі – у сезоні 2018/19 він провів 5 поєдинків у найпрестижнішому євротурнірі. Загалом в активі Зінченка вже 19 виходів на поле у поєдинках Ліги чемпіонів. Відповідно, вже наступного тижня півзахисник збірної України може відсвяткувати ювілей.

Статистичні портали визнали Зінченка найкращим серед усіх захисників Манчестер Сіті – це з урахуванням того, що Сашко отримав найменше ігрового часу. Sofa Score оцінили українця у 7.0, Who Scored – у 6.8, Football Critic – у 7.2.

Зінченко вкотре підтвердив, що ідеально розуміє футбол Гвардіоли. Українець насправді розкішно вийшов на заміну. З його появою Сіті повернув собі улюблений контроль над м'ячем, повністю перегравши втомлену і знекровлену вилученням Гуйє команду Почеттіно у фінальній третині двобою. Олександр знову підкреслив свій прогрес у єдиноборствах – вчора українець вийшов переможцем в обох дуелях, у яких взяв участь. Зінченко отримав м'яч 32 рази та віддав 25 передач на партнерів, помилившись лише в одному випадку. І це не проти умовного Фулхема чи Шеффілд Юнайтед (при всій повазі до цих колективів), а у протистоянні з Мбаппе, Ді Марією, Неймаром та Ко!

Зінченко традиційно діяв доволі високо, але це не завадило йому успішно відіграти у захисті. Кілька перехоплень та відборів поблизу власного штрафного (а який підкат видав Олекс на останніх хвилинах гри!) та впевнена гра в пас під пресингом суперників підтвердила, що лідер збірної України перебуває у відмінній формі, що не може не тішити з урахуванням чемпіонату Європи. Вишенькою на торті вчорашньої гри Зінченка став гольовий пас на де Брюйне – нехай і суто для протоколу, але це не применшує значення цього забитого м'яча.

Британські ЗМІ обійшлися без тонни компліментів для українця, але поставили високі оцінки джокеру Хосепа Гвардіоли.

"Вийшов із лави запасних, щоб додати балансу в грі команди. Віддав лише один неточний пас, але найголовнішим стало те, що з появою Зінченка Сіті отримав значно більше ритму", – сімка від Squawka.

Така ж оцінка і від Manchester Evening News. "Своєю появою приніс такий необхідний для команди спокій", – пише оглядач Саймон Байковскі. Інші ЗМІ поставили приблизно такі ж оцінки: The Guardian – 6, Sky Sports – 6, Daily Mail – 7.

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У City Xtra вкотре похвалили Зінченка. "Після свого виходу на поле миттєво заспокоїв гру і допоміг повернути контроль над м'ячем. Класно рухався і роздавав передачі на чужій половині поля. Асист на де Брюйне став вишенькою на торті", – підсумовують вчорашню гру українця в Парижі.

А от фанати у соцмережах не стримували свого захоплення. На думку більшості прихильників "містян", саме після появи Зінченка команда Гвардіоли змогла переламати сценарій поєдинку на свою користь.

"Люди повинні нарешті почати цінувати Зінченка. Цей футболіст вже не раз всім усе доводив, але досі не отримує належного визнання. Попри всю критику і песимізм стосовно нього, Зінні проводить абсолютно видатний сезон. Він вийшов і став господарем лівого флангу".

"Якщо недооцінка – це мистецтво, то Зінченко – його Пікассо", – відео з технічним прийомом м'яча у виконанні хавбека збірної України набирає популярності.

If being underrated is an art, then Zinchenko is the Picasso of it.

Completely changed the game for us last night. Just look at this touch from him #PsgManCity #ChampionsLeague pic.twitter.com/qn889unWtr — Aniket (@Citizenani06) April 29, 2021

"Зінченко – один із найбільш недооцінених лівих захисників. Він зробив величезний вклад у перемогу Манчестер Сіті в Парижі". "Зінченко змінив перебіг матчу. Він вийшов і продемонстрував черговий вражаючий виступ проти однієї з найкращих команд світу. Якщо хтось забув, нагадую – за нього заплатили смішні 1,75 мільйона".

"Немає жодних сумнівів, що Зінченко допоміг нам виграти цю гру". "Цей футболіст заслуговує довіри і повинен вийти у другому матчі з перших хвилин. Я не бачив, щоб Мбаппе отримував м'яч у тій зоні після його появи на полі".

"Ман Сіті забив двічі після виходу Зінченка. Нічого дивного, що Холанд хотів його футболку", – один із найпопулярніших відгуків про Олександра за підсумками матчу з Парі Сен-Жермен.

Вже четвертого травня Манчестер Сіті та ПСЖ зустрінуться в матчі-відповіді на Етіхаді. Тоді ж і визначиться перший фіналіст Ліги чемпіонів, а Олександр Зінченко може стати третім українцем, який зіграє у вирішальному матчі найпрестижнішого турніру Європи. Раніше представниками нашої країни у фіналі ЛЧ були лише Андрій Шевченко та Анатолій Тимощук.

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