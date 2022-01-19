"На щастя, зараз уже все гаразд. Я перехворів на COVID-19, коли був на батьківщині. Крім того, я мав тривалий переліт з Уругваю до України. Тож спочатку займався за індивідуальною програмою. А сьогодні вранці медичний штаб повністю перевірив мій стан – серце, легені, і це тестування показало, що все гаразд. Лікарі дали добро, і я можу приступати до роботи. Дуже щасливий знову тренуватися із партнерами по команді.

Де Пена похизувався розкішним номером на зборах Динамо в Іспанії

Під час відпустки я займався за індивідуальною програмою, яку розсилав гравцям тренер із фізпідготовки. Я тренувався вдома, виконував бігову роботу, силові вправи. Потім, коли підхопив COVID, намагався себе не навантажувати, але й не припиняв тренування – робив вправи на розтяжку, рухові вправи. При цьому дослухався рекомендацій лікарів, які радили обмежити навантаження. Але до хвороби я виконав всю програму, тому зараз я в потрібних кондиціях і готовий до роботи на зборі.

Моя сім'я планує повернутися в Україну відразу після моїх зборів, тобто у лютому, коли я повернуся до Києва. Поки дружина та дитина залишилися в Уругваї, з родиною, друзями. У них також був COVID, але, на щастя, всі перенесли його нормально. Тепер вони чекають на наше повернення до Києва та прилетять до мене", – цитує Де Пену офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни у понеділок, 17 січня розпочали перший збір, який триватиме 10 днів. Команда Мірчі Луческу проведе в Іспанії 4 спаринги.

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