"К счастью, сейчас уже все хорошо. Я переболел COVID-19, когда был на родине. Кроме того, у меня был длительный перелет из Уругвая в Украину. Поэтому сначала занимался по индивидуальной программе. А сегодня утром медицинский штаб полностью проверил мое состояние – сердце, легкие, и это тестирование показало, что все хорошо. Врачи дали добро, и я могу приступать к работе.Очень счастлив снова тренироваться с партнерами по команде.

Де Пена похвастался роскошным номером на сборах Динамо в Испании

Во время отпуска я занимался по индивидуальной программе, которую рассылал игрокам тренер по физподготовке. Я тренировался дома, выполнял беговую работу, силовые упражнения. Затем, когда подхватил COVID, пытался себя не нагружать, но и не прекращал тренировку – делал упражнения на растяжку, двигательные упражнения. При этом прислушался к рекомендациям врачей, которые советовали ограничить нагрузку. Но до болезни я выполнил всю программу, поэтому я сейчас в нужных кондициях и готов к работе на сборе.

Моя семья планирует вернуться в Украину сразу после моих сборов, то есть в феврале, когда я вернусь в Киев. Пока жена и ребенок остались в Уругвае, с семьей, друзьями. У них тоже был COVID, но, к счастью, все перенесли его нормально. Теперь они ждут нашего возвращения в Киев и прилетят ко мне", - цитирует Де Пену официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне в понедельник, 17 января начали первый сбор, который продлится 10 дней. Команда Мирчи Луческу проведет в Испании 4 спарринга.

"Ви що, цьому сліпому забити не можете?": голкіпер із 90-х – докори у "зливі" Динамо, виховав Рибку і Ко, веде TikTok