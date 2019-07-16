Де Лігт прибув у Турин для медогляду в Ювентусі

Оборонець амстердамського Аякса Маттейс Де Лігт прилетів до Італії, щоб зробити останній крок перед переходом у туринський Ювентус.

Нідерландець уже прибув до Турина. Про це повідомляє офіційний твіттер Ювентуса.

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На середу запланований медогляд Де Лігта. Очікується, що після його успішного проходження "Стара синьйора" відразу оголосить про трансфер 19-річного центрбека.

Ювентус уже узгодив усі деталі переходу з нинішнім клубом Де Лігта Аяксом. Трансфер коштуватиме 70 млн євро плюс бонуси. Клаусула нідерландського захисника за умовами нового договору складе 150 млн у євровалюті.

У сезоні 2018/19 Маттейс Де Лігт провів у складі Аякса 55 матчів, відзначившись 7 голами та 4 гольовими передачами.