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"Кінець переходу Де Лігта в Ювентус близький", – директор Аякса підтвердив відхід капітана команди

17:23 213 Читать на русском
"Кінець переходу Де Лігта в Ювентус близький", – директор Аякса підтвердив відхід капітана команди
Маттейс Де Лігт / Reuters

Спортивний директор Аякса Марк Овермарс прокоментував потенційний перехід Маттейса Де Лігта в Ювентус.

"Кінець переходу Де Лігта близький. Зараз мова йде про банківські гарантії, адже Аякс завжди дуже суворий в цих питаннях. Я сподіваюся, що все це швидко вирішиться і італійці все зроблять правильно", – цитує Овермарса Voetbal International.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нідерландський оборонець сьогодні, 15 липня, має прибути в Турин для проходження медогляду та оформлення трансферу.

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До слова, у минулому сезоні Де Лігт провів за Аякс 55 поєдинків в усіх турнірах, де забив 5 голів та віддав 7 результативних передач.

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Теги
Італія Ювентус Ювентус Аякс Аякс Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Трансфери Ювентуса Марк Овермарс
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