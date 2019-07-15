"Кінець переходу Де Лігта в Ювентус близький", – директор Аякса підтвердив відхід капітана команди

Спортивний директор Аякса Марк Овермарс прокоментував потенційний перехід Маттейса Де Лігта в Ювентус.

"Кінець переходу Де Лігта близький. Зараз мова йде про банківські гарантії, адже Аякс завжди дуже суворий в цих питаннях. Я сподіваюся, що все це швидко вирішиться і італійці все зроблять правильно", – цитує Овермарса Voetbal International.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нідерландський оборонець сьогодні, 15 липня, має прибути в Турин для проходження медогляду та оформлення трансферу.

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До слова, у минулому сезоні Де Лігт провів за Аякс 55 поєдинків в усіх турнірах, де забив 5 голів та віддав 7 результативних передач.