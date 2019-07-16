toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

Де Лигт прибыл в Турин для медосмотра в Ювентусе

16 июля 23:58 47 Читати українською
Де Лигт прибыл в Турин для медосмотра в Ювентусе
Маттейс Де Лигт / ФК Ювентус

Защитник амстердамского Аякса Маттейс Де Лигт прилетел в Италию, чтобы сделать последний шаг перед переходом в туринский Ювентус.

Нидерландец уже прибыл в Турин. Об этом сообщает официальный твиттер Ювентуса.

Де Лигт прибыл в Турин для медосмотра в Ювентусе

На среду запланирован медосмотр Де Лигта. Ожидается, что после его успешного прохождения "Старая синьора" сразу объявит о трансфере 19-летнего центрбэка.

Ювентус уже согласовал все детали перехода с нынешним клубом Де Лигта Аяксом. Трансфер обойдется в 70 млн евро плюс бонусы. Клаусула нидерландского защитника по условиям нового договора составит 150 млн в евровалюте.

В сезоне 2018/19 Маттейс Де Лигт провел в составе Аякса 55 матчей, отметившись 7 голами и 4 голевыми передачами.

blog_ava
Малиновский официально перешел в Аталанту
16 июля
1010
Теги
Главное Трансферы Италия Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Италии Ювентус Ювентус Аякс Аякс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
14
мин
Фиорентина
04:00
Чивас Гвадалахара
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук