Защитник амстердамского Аякса Маттейс Де Лигт прилетел в Италию, чтобы сделать последний шаг перед переходом в туринский Ювентус.

Нидерландец уже прибыл в Турин. Об этом сообщает официальный твиттер Ювентуса.

Де Лигт прибыл в Турин для медосмотра в Ювентусе

На среду запланирован медосмотр Де Лигта. Ожидается, что после его успешного прохождения "Старая синьора" сразу объявит о трансфере 19-летнего центрбэка.

Ювентус уже согласовал все детали перехода с нынешним клубом Де Лигта Аяксом. Трансфер обойдется в 70 млн евро плюс бонусы. Клаусула нидерландского защитника по условиям нового договора составит 150 млн в евровалюте.

В сезоне 2018/19 Маттейс Де Лигт провел в составе Аякса 55 матчей, отметившись 7 голами и 4 голевыми передачами.