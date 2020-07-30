Де Лаурентіс – про матч з Барселоною: Я не розумію, навіщо Наполі туди їхати

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс висловив своє занепокоєння через проведення матчу плей-офф ЛЧ проти Барселони на Камп Ноу.

"Я не розумію, навіщо нам туди їхати. Нам розповідають про жахіття в Іспанії.

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Я постійно дзвоню в УЄФА, але вони уникають цієї теми. Мене це бентежить. Скільки часу потрібно, щоб нам сказали, що ми гратимемо в Португалії, Німеччині чи Швейцарії?" – цитує ‎Ауреліо Де Лаурентіса AS.

Нагадаємо, що неапольці наполягають на зміні місця проведення матчу Барселона – Наполі через нові спалахи коронавірусу. Поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів запланований на 8 серпня. Перша гра завершилася внічию – 1:1.

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