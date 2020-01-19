Гаттузо – про серію поразок Наполі: Ми досягли дна – у команди немає душі

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо прокоментував поразку від Фіорентини (0:2) у 20 турі Серії А, яка стала для його команди третьою поспіль.

"Ми повинні перш за все попросити пробачення перед фанатами і всім містом, тому що наш виступ був жахливим. Ми не маємо права шукати собі виправдання, ми досягли дна і повинні з'ясувати, що відбувається. Гравці Наполі ніби вперше зустрілися вранці, наділи майки і вийшли на поле. У нас повністю відсутня організація або єдність.

ПСЖ готовий вдвічі збільшити зарплату лідеру Наполі – парижани спробують відмовити його від переходу в Манчестер Юнайтед

Це дивно, тому що команда старанно тренується протягом тижня і добре справляється, але коли гравці Наполі виходять на поле, вони нічого не можуть показати. Я не можу це пояснити, тому що відчував, що у матчі з Фіорентиною команда продемонструє відмінний виступ, але мене підвели. У команди немає душі. Ми думали, що оговтуємось від колишньої ситуації, але, мабуть, ми все ще хворіємо.

Ми повинні триматися разом, прислухатися до того, що говорять гравці, і з'ясувати, як ми можемо вийти з цієї ситуації. Наполі зробив більше, ніж просто крок назад", – сказав Гаттузо в ефірі DAZN.

Нагадаємо, Дженнаро Гаттузо прийшов у Наполі після відставки Карло Анчелотті. Під його керівництвом команда зіграла 5 матчів у Серії А, у яких зазнала 4 поразок. Наразі "адзуррі" посідають 13 місце у турнірній таблиці.

Фіорентина впевнено переграла Наполі, Лаціо завдяки хет-трику Іммобіле знищив Сампдорію і наблизився до другої сходинки