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Гаттузо – про серію поразок Наполі: Ми досягли дна – у команди немає душі

09:37 581 Читать на русском
Гаттузо – про серію поразок Наполі: Ми досягли дна – у команди немає душі
Дженнаро Гаттузо / Reuters

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо прокоментував поразку від Фіорентини (0:2) у 20 турі Серії А, яка стала для його команди третьою поспіль.

 
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26’ Федеріко К'єза
74’ Душан Влаховіч

"Ми повинні перш за все попросити пробачення перед фанатами і всім містом, тому що наш виступ був жахливим. Ми не маємо права шукати собі виправдання, ми досягли дна і повинні з'ясувати, що відбувається. Гравці Наполі ніби вперше зустрілися вранці, наділи майки і вийшли на поле. У нас повністю відсутня організація або єдність.

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Це дивно, тому що команда старанно тренується протягом тижня і добре справляється, але коли гравці Наполі виходять на поле, вони нічого не можуть показати. Я не можу це пояснити, тому що відчував, що у матчі з Фіорентиною команда продемонструє відмінний виступ, але мене підвели. У команди немає душі. Ми думали, що оговтуємось від колишньої ситуації, але, мабуть, ми все ще хворіємо.

Ми повинні триматися разом, прислухатися до того, що говорять гравці, і з'ясувати, як ми можемо вийти з цієї ситуації. Наполі зробив більше, ніж просто крок назад", – сказав Гаттузо в ефірі DAZN.

Нагадаємо, Дженнаро Гаттузо прийшов у Наполі після відставки Карло Анчелотті. Під його керівництвом команда зіграла 5 матчів у Серії А, у яких зазнала 4 поразок. Наразі "адзуррі" посідають 13 місце у турнірній таблиці.

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Італія Наполі - Фіорентина Наполі Наполі Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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