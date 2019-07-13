Де Лаурентіс пояснив, чому Наполі стане ідеальним клубом для Хамеса

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс прокоментував перебіг переговорів з Реалом щодо трансферу півзахисника Хамеса Родрігеса.

"Ми не здалися, але для того, щоб зламати лід, нам потрібно, щоб Мадрид вважав за краще замість того, щоб нещасний гравець сидів у запасі, дати можливість йому грати. Можливо, в оренді.

Реал гальмує трансфер Хамеса в Наполі

Перехід Хамеса сюди був би для нього подарунком. Вивчаючи цього гравця, я зрозумів, що він демонструє справді хорошу гру тільки під керівництвом Карло Анчелотті (наставник Наполі – прим.). Цей тренер здатний його мотивувати", – цитує Де Лаурентіса Sky Sport Italia.

Нагадаємо, протягом останніх двох років Хамес грав за Баварію на правах оренди, але мюнхенський клуб відмовився викуповувати його трансфер у Реала.

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