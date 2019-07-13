Де Лаурентис объяснил, почему Наполи станет идеальным клубом для Хамеса

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ход переговоров с Реалом по трансферу полузащитника Хамеса Родригеса.

"Мы не сдались, но для того, чтобы сломать лед, нам нужно, чтобы Мадрид предпочел вместо того, чтобы несчастный игрок сидел в запасе, дать возможность ему играть. Возможно, в аренде.

Реал тормозит трансфер Хамеса в Наполи

Переход Хамеса сюда был бы для него подарком. Изучая этого игрока, я понял, что он демонстрирует действительно хорошую игру только под руководством Карло Анчелотти (наставник Наполи – прим.). Этот тренер способен его мотивировать", – цитирует Де Лаурентиса Sky Sport Italia.

Напомним, в течение последних двух лет Хамес играл за Баварию на правах аренды, но мюнхенский клуб отказался выкупать его трансфер у Реала.

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