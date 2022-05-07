Наполі зумів здобути перемогу в поєдинку 36-го туру Серії А проти Торіно. Читайте звіт про поєдинок на Футбол 24.

Чемпіонат Італії 2021/22, 36-й тур

Торіно – Наполі – 0:1

Гол: Фабіан Руїс, 73

Нереалізований пенальті: Інсіньє, 60 (Наполі)

Сассуоло – Удінезе – початок о 19:00

Лаціо – Сампдорія – початок о 21:45

Суботня ігрова програма 36-го туру Серії А розпочалась поєдинком між Торіно та Наполі. "Бики" розташувались у середині таблиці, а от неаполітанці мали нагоду збільшити відрив від Ювентуса у боротьбі за бронзу. Перша половина зустрічі вийшла досить спокійною, команди досить кволо атакували.

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По перерві Наполі активізувався та отримав дві класні нагоди вийти вперед. В обох випадках Інсіньє став антигероєм: спочатку не реалізував пенальті, а потім не зумів забити після виходу віч-на-віч. Неаполітанців врятував Фабіан Руїс, який протягнув м'яч у штрафний та пробив Берішу.