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Де Хеа покине Манчестер Юнайтед у 2020 році, – The Times

13:30 290 Читать на русском
Де Хеа покине Манчестер Юнайтед у 2020 році, – The Times
Давід Де Хеа / Reuters

Стало відомо, коли голкіпер англійського Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа збирається покинути Олд Траффорд.

Іспанський воротар піде з МЮ після сезону 2019/20, повідомляє The Times.

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За інформацією видання, "червоні дияволи" не продадуть Де Хеа до завершення дії контракту, тому він, вочевидь, дістанеться безкоштовно новому клубу влітку 2020-го.

Натомість кіпер розчарований позицією босів Манчестер Юнайтед, які відмовилися значно покращити умови особистого контракту 28-річного іспанця. Зокрема, Де Хеа готовий був залишитися в клубі, якщо отримуватиме таку ж зарплату, як Алексіс Санчес – 350 тисяч фунтів на тиждень. Наразі воротар заробляє 200 тисяч, а МЮ пропонував підвищення до 275-ти тисяч фунтів на тиждень.

У сезоні 2018/19 Давід Де Хеа провів 14 матчів в АПЛ, але лише в двох із них зумів залишити ворота сухими.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Давід Де Хеа Давід Де Хеа
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