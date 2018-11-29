Де Хеа готовий залишитися в Манчестер Юнайтед

Голкіпер англійського Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа може продовжити контракт із манкуніанцями за певних умов.

Іспанський воротар готовий погодитися на продовження контракту з МЮ, повідомляє Daily Mail.

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Чинна угода Де Хеа з "червоними дияволами" завершує дію влітку 2019 року, отже вже в січні він може починати вести перемовини з іншими клубами. Однак, кіпер може залишитися на Олд Траффорд.

Єдина умова від іспанця – підвищення зарплати до рівня Алексіса Санчеса та 5-річний контракт. Чилійський форвард заробляє в Юнайтед 350 тисяч фунтів на тиждень і є найбільш високооплачуваним гравцем команди Жозе Моурінью. Де Хеа зараз отримує 200 тисяч фунтів, а нещодавно відхилив пропозицію босів МЮ про підвищення зарплати на 75 тисяч.

У сезоні 2018/19 Давід Де Хеа провів 13 матчів в АПЛ, у двох із яких зумів залишити ворота сухими.