"На це боляче дивитись": Гарі Невілл розкритикував Манчестер Юнайтед та Жозе Моурінью

Екс-захисник Манчестер Юнайтед, а нині футбольний експерт Гарі Невілл висловився щодо гри своєї колишньої команди.

"Аякс, Манчестер Юнайтед та Барселона є трьома бастіонами європейського футболу в плані довготривалості стилю гри. МЮ завжди грав 4-4-1-1 та 4-4-2, маючи двох гравців, що грають всюди. Це в ДНК клубу. Не треба цього міняти, не треба приймати короткострокових рішень.

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Вболівальники не були задоволені, матчі розпочинались на стадіоні з порожніми сидіннями, і керівництво подумало: "Добре, якщо нам треба перемагати, покличемо Моурінью, який любить сильних та міцних футболістів".

У підсумку, після приходу Лукаку, Матіча, Фреда, Байлі маємо майже повний склад з футболістів такого плану.

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Давайте скажемо, що наступним прийде Маурісіо Почеттіно, який голодний до 23-24-річних хлопців, який пресингує та грає високо, він любить гравців, які здатні пресингувати. Як багато форвардів Манчестер Юнайтед бігають так, як у Тоттенхема? Моурінью щасливий відсижуватись в обороні та мати фізично міцних гравців.

Як вболівальнику Манчестер Юнайтед мені боляче на це дивитись", – сказав Невілл Bleacher Report.