Манчестер Юнайтед може замінити Де Хеа воротарем збірної Англії

Манчестер Юнайтед активно працює над пошуком заміни своєму голкіперу Давіду Де Хеа.

Воротар збірної Іспанії не поспішає починати переговори з манкуніанцями щодо продовження контракту, тому Манчестер Юнайтед вирішив звернути увагу на голкіпера Евертона і збірної Англії Джордана Пікфорда, повідомляє Daily Mirror.

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Де Хеа всерйоз побоюється, що не зможе виграти АПЛ і Лігу Чемпіонів, якщо залишиться на Олд Траффорді. Якщо до кінця сезону Де Хеа не замінить свою думку, то наступного літа МЮ, ймовірно, доведеться продати Давіда і запросити на його місце іншого голкіпера.

Де Хеа не хоче продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед

Зазначається, що запрошення Пікфорда може обійтися команді Жозе Моурінью у 60 мільйонів фунтів.