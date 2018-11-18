toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА НАЦІЙ СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ІТАЛІЯ - ПОРТУГАЛІЯ

Манчестер Юнайтед може замінити Де Хеа воротарем збірної Англії

09:38 187 Читать на русском
Манчестер Юнайтед може замінити Де Хеа воротарем збірної Англії
Джордан Пікфорд / фото із соцмереж

Манчестер Юнайтед активно працює над пошуком заміни своєму голкіперу Давіду Де Хеа.

Воротар збірної Іспанії не поспішає починати переговори з манкуніанцями щодо продовження контракту, тому Манчестер Юнайтед вирішив звернути увагу на голкіпера Евертона і збірної Англії Джордана Пікфорда, повідомляє Daily Mirror.

Ювентус прагне безкоштовно підписати Де Хеа

Де Хеа всерйоз побоюється, що не зможе виграти АПЛ і Лігу Чемпіонів, якщо залишиться на Олд Траффорді. Якщо до кінця сезону Де Хеа не замінить свою думку, то наступного літа МЮ, ймовірно, доведеться продати Давіда і запросити на його місце іншого голкіпера.

Де Хеа не хоче продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед

Зазначається, що запрошення Пікфорда може обійтися команді Жозе Моурінью у 60 мільйонів фунтів.

Теги
Давід Де Хеа Давід Де Хеа Джордан Пікфорд Джордан Пікфорд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Трансфери Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
50
хв
Англія
16:00
Хорватія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук