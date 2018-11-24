Ювентус готує сенсаційний трансфер Де Хеа, – Tuttosport

Туринський Ювентус схиляє відомого агента Жорже Мендеша до сприяння в переході з англійського Манчестер Юнайтед його зіркового клієнта – Давіда Де Хеа.

Боси "зебр" провели перемовини з португальським посередником щодо трансферу 28-річного кіпера МЮ, повідомляє Tuttosport.

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Суперагент веде справи Де Хеа, контракт якого з "червоними дияволами" завершує дію після сезону 2018/19. Юнайтед мають опцію автоматичного продовження угоди на 12 місяців (до літа 2020-го), але ризикують втратити іспанця безкоштовно, якщо активують її.

У нинішньому сезоні Давід Де Хеа провів 12 матчів в АПЛ, але лише в одному зумів залишити ворота сухими. Раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед може замінити Де Хеа воротарем збірної Англії.

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