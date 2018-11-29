Де Хеа готов остаться в Манчестер Юнайтед

Голкипер английского Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа может продлить контракт с манкунианцами при определенных условиях.

Испанский вратарь готов согласиться на продление контракта с МЮ, сообщает Daily Mail.

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Текущее соглашение Де Хеа с "красными дьяволами" завершает действие летом 2019 года, так что уже в январе он может начинать вести переговоры с другими клубами. Однако, кипер может остаться на Олд Траффорд.

Единственное условие от испанца – повышение зарплаты до уровня Алексиса Санчеса и 5-летний контракт. Чилийский форвард зарабатывает в Юнайтед 350 тысяч фунтов в неделю и является самым высокооплачиваемым игроком команды Жозе Моуринью. Де Хеа сейчас получает 200 тысяч фунтов, а недавно отклонил предложение боссов МЮ о повышении зарплаты на 75 тысяч.

В сезоне 2018/19 Давид Де Хеа провел 13 матчей в АПЛ, в двух из которых сумел оставить ворота сухими.