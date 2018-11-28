Манчестер Юнайтед – Янг Бойз: Моурінью надемоційно відреагував на переможний гол Феллаїні

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью не стримував емоцій після голу Маруана Феллаїні у ворота Янг Бойз.
Забитий гол Феллаїні в компенсований до другого тайму час виявився переможним для "червоних дияволів". Перемога Манчестер Юнайтед над Янг Бойз дозволила підопічним Моурінью достроково вийти у плей-офф найпрестижнішого клубного турніру Європи.
Ліга чемпіонів: Ювентус та Манчестер Юнайтед гарантували собі плей-офф Ліги чемпіонів, Валенсія зіграє в Лізі Європи
До слова, окрім МЮ у плей-офф Ліги чемпіонів вже вийшли: Баварія (Німеччина), Реал (Іспанія), Рома (Італія), Манчестер Сіті (Англія), Ювентус (Італія), Барселона (Іспанія), Аякс (Нідерланди).