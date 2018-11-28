toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН - ЛІВЕРПУЛЬ

Манчестер Юнайтед – Янг Бойз: Моурінью надемоційно відреагував на переможний гол Феллаїні

09:19 736 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Янг Бойз: Моурінью надемоційно відреагував на переможний гол Феллаїні
Жозе Моурінью / Фото: Goal

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью не стримував емоцій після голу Маруана Феллаїні у ворота Янг Бойз.

Забитий гол Феллаїні в компенсований до другого тайму час виявився переможним для "червоних дияволів". Перемога Манчестер Юнайтед над Янг Бойз дозволила підопічним Моурінью достроково вийти у плей-офф найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Ліга чемпіонів: Ювентус та Манчестер Юнайтед гарантували собі плей-офф Ліги чемпіонів, Валенсія зіграє в Лізі Європи

До слова, окрім МЮ у плей-офф Ліги чемпіонів вже вийшли: Баварія (Німеччина), Реал (Іспанія), Рома (Італія), Манчестер Сіті (Англія), Ювентус (Італія), Барселона (Іспанія), Аякс (Нідерланди).

Ліга чемпіонів5 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Янг Бойз: Вівторок 27 листопада 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
1 : 0
Янг Бойз
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью Маруан Феллаїні Маруан Феллаїні Манчестер Юнайтед - Янг Бойз
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Мораіш покинув Карпати
    Україна — 10:562142 Мораіш покинув Карпати
10
год
:
29
хв
Парі Сен-Жермен
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук