Італійський наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі покинув донецький клуб, повідомляє ТаТоТаке. Офіційного підтвердження поки немає.

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42-річний фахівець розірвав з "гірниками" контракт за взаємною згодою сторін. Разом з Роберто покинули команду і його асистенти. Наразі клуб намагається домовитись про оренди з правом викупу для своїх легіонерів.

Нагадаємо, Де Дзербі очолив Шахтар 25 травня 2021 року, підписавши угоду до 30 червня 2023 року. За час воєї роботи встиг завоювати з командою Суперкубок України. Після першої частини сезону "гірники" у турнірній таблиці УПЛ йшли першими, на два пункти випереджаючи Динамо.

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