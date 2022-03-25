Де Дзербі розірвав контракт з Шахтарем, – ЗМІ
Донецька команда, схоже, залишилась без головного тренера.
Італійський наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі покинув донецький клуб, повідомляє ТаТоТаке. Офіційного підтвердження поки немає.
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42-річний фахівець розірвав з "гірниками" контракт за взаємною згодою сторін. Разом з Роберто покинули команду і його асистенти. Наразі клуб намагається домовитись про оренди з правом викупу для своїх легіонерів.
Нагадаємо, Де Дзербі очолив Шахтар 25 травня 2021 року, підписавши угоду до 30 червня 2023 року. За час воєї роботи встиг завоювати з командою Суперкубок України. Після першої частини сезону "гірники" у турнірній таблиці УПЛ йшли першими, на два пункти випереджаючи Динамо.
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