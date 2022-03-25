Итальянский наставник Шахтера Роберто Де Дзерби покинул донецкий клуб, сообщает ТаТоТаке. Официального подтверждения пока нет.

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42-летний специалист расторг с "горняками" контракт по взаимному согласию сторон. Вместе с Роберто покинули команду и его ассистенты. Пока клуб пытается договориться об аренде с правом выкупа для своих легионеров.

Напомним, Де Дзерби возглавил Шахтер 25 мая 2021 года, подписав соглашение до 30 июня 2023 года. За время своей работы успел завоевать с командой Суперкубок Украины. После первой части сезона "горняки" в турнирной таблице УПЛ шли первыми, на два пункта опережая Динамо.

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