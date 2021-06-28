Де Дзербі прищеплює гравцям Шахтаря два головні фактори гри
Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін розповів про особливості тренувального процесу під наглядом італійського фахівця.
"Що нового приніс Де Дзербі та його штаб? Найголовніше, що він вносить і буде вносити, – володіння м'ячем, контроль всієї гри. Це головні речі, якими сьогодні команда займається як з точки зору теоретичних занять, так і на полі. Все зводиться до цих двох факторів, вони – філософія гри Де Дзербі.
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Ці чинники допоможуть нам грати в той футбол, який ми, власне, і раніше проповідували – атакувальний. Але ще з більш серйозним акцентом на атаку. Можна сказати: куди ще серйозніше? Але я вас запевняю, що нам ще є куди рухатися і рости", – цитує Палкіна сайт Шахтаря.
Нагадаємо, Де Дзербі перейшов з Сассуоло до Шахтаря, замінивши на посаді тренера "гірників" Луїша Каштру.
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