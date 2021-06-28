"Що нового приніс Де Дзербі та його штаб? Найголовніше, що він вносить і буде вносити, – володіння м'ячем, контроль всієї гри. Це головні речі, якими сьогодні команда займається як з точки зору теоретичних занять, так і на полі. Все зводиться до цих двох факторів, вони – філософія гри Де Дзербі.

Шахтар вирушив на збір у Австрію – в обоймі Де Дзербі 35 футболістів

Ці чинники допоможуть нам грати в той футбол, який ми, власне, і раніше проповідували – атакувальний. Але ще з більш серйозним акцентом на атаку. Можна сказати: куди ще серйозніше? Але я вас запевняю, що нам ще є куди рухатися і рости", – цитує Палкіна сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Де Дзербі перейшов з Сассуоло до Шахтаря, замінивши на посаді тренера "гірників" Луїша Каштру.

Чому Шахтар ризикує із Педрінью: зачарував Барселону, провалився у Європі, рідко забиває і боїться… силового футболу