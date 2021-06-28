"Что нового принес Де Дзерби и его штаб? Самое главное, что он вносит и будет вносить, – владение мячом, контроль всей игры. Это главные вещи, которыми сегодня команда занимается как с точки зрения теоретических занятий, так и на поле. Все сводится к этим двум факторам, они – философия игры Де Дзерби.

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Эти факторы помогут нам играть в тот футбол, который мы, собственно, и раньше проповедовали – атакующий. Но еще с более серьезным акцентом на атаку. Можно сказать: куда серьезнее? Но я вас уверяю, что нам еще есть куда двигаться и расти", – цитирует Палкина сайт Шахтера.

Напомним, Де Дзерби перешел из Сассуоло в Шахтеру, заменив на посту тренера "горняков" Луиша Каштру.

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