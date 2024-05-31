Реал незабаром оголосить про прихід Мбаппе, під якого доведеться перебудовувати команду. Жертвою може стати Родріго, який програє за статусом Вінісіусу та Беллінгему. Карло Анчелотті хоче зберегти бразильця, однак той може спокуситися на трансфер, щоб мати стабільний ігровий час.

Реал боїться реакції Луніна на рішення Анчелотті – фінал Ліги чемпіонів може зруйнувати плани "вершкових"

Форвардом зацікавився Манчестер Сіті, повідомляє Marca. Чемпіони Англії уважно стежать за ситуацією та готові запропонувати Родріго хороші умови. 23-річний бразилець залишає Реал своїм пріоритетом, але днями в інтерв'ю необережно заявив, що Ман Сіті – найкраща команда у світі.

Родріго прийшов у Реал п'ять років тому. В останніх сезонах він перетворився на ключового гравця атаки. За минулий чемпіонат, в якому Мадрид взяв титул, Родріго відзначився 10 голами та 5 асистами. Також він допоміг "вершковим" вийти у фінал Ліги чемпіонів.