Де Дзербі повернувся у минуле – Брайтон презентував форму з несподіваними кольорами
Брайтон отримав цікавий комплект форми на наступну кампанію.
"Чайки" сьогодні офіційно презентували гостьовий варіант екіпірування на сезон 2023/24.
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Форма виконана у чорно-зелених кольорах з вертикальнами смугами на футболках. Комплект дуже нагадує Сассуоло, в якому головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі працював з 2018 по 2021 роки. Потім були Шахтар, війна і щасливий квиток в АПЛ.
Нагадаємо, Брайтон у минулому розіграші чемпіонату фінішував шостим і отримав путівку до Ліги Європи. Це буде дебют клубу у єврокубках.
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