"Чайки" сьогодні офіційно презентували гостьовий варіант екіпірування на сезон 2023/24.

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Форма виконана у чорно-зелених кольорах з вертикальнами смугами на футболках. Комплект дуже нагадує Сассуоло, в якому головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі працював з 2018 по 2021 роки. Потім були Шахтар, війна і щасливий квиток в АПЛ.

Нагадаємо, Брайтон у минулому розіграші чемпіонату фінішував шостим і отримав путівку до Ліги Європи. Це буде дебют клубу у єврокубках.

The wait is finally over. pic.twitter.com/S30eEhsrvF — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 7, 2023

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