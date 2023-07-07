"Чайки" сегодня официально представили гостевой вариант экипировки на сезон 2023/24.

Де Дзерби получил очередного новичка – Брайтон выложил 20 млн за кипера, который мог заменить Лунина

Форма выполнена в черно-зеленом цвете с вертикальными полосами на футболках. Комплект очень напоминает Сассуоло, в котором главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби работал с 2018 по 2021 годы. Затем были Шахтер, война и счастливый билет в АПЛ.

Напомним, Брайтон в прошлом розыгрыше чемпионата финишировал шестым и завоевал путевку в Лигу Европы. Это будет дебют клуба в еврокубках.

The wait is finally over. pic.twitter.com/S30eEhsrvF — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 7, 2023

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