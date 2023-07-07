Де Дзерби вернулся в прошлое – Брайтон представил форму с неожиданными цветами
Брайтон получил интересный комплект формы на следующую кампанию.
"Чайки" сегодня официально представили гостевой вариант экипировки на сезон 2023/24.
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Форма выполнена в черно-зеленом цвете с вертикальными полосами на футболках. Комплект очень напоминает Сассуоло, в котором главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби работал с 2018 по 2021 годы. Затем были Шахтер, война и счастливый билет в АПЛ.
Напомним, Брайтон в прошлом розыгрыше чемпионата финишировал шестым и завоевал путевку в Лигу Европы. Это будет дебют клуба в еврокубках.
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