Вболівальники донецького клубу вже можуть придбати перепустки на поєдинок з італійцями.

Як відомо, 24 листопада Шахтар проведе виїзний поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера. Для того, аби підтримати українську команду на стадіоні Джузеппе Меацца, усі бажаючі можуть придбати квитки на матч, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Перепустки, які можна замовити тут, вартують 20 євро (620 гривень). Вболівальники донецького клубу розташуються на секторах 311-315 міланського стадіону.

Окрім квитка, треба буде надати сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест (72 години), а також мати медичну маску, в якій необхідно перебувати на трибуні. Вболівальників з температурою тіла вище 37 градусів на стадіон не пустять.

Нагадаємо, після 4-х турі Шахтар у турнірній таблиці групи D посідає останню сходинку, набравши 1 очко. Інтер з 7 балами йде другим.

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