Брайтон на офіційному сайті оголосив про досягнення домовленості з Норшеланном щодо трансферу Ібрагіма Османа.

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Перехід відбудеться влітку 2024 року, адже трансферне вікно в Англії зараз зачинене. За інформацією Transfermarkt, Осман обійшовся Брайтону в 19,5 млн євро, а контракт із ганцем розрахований на 5 років.

У поточному сезоні Осман провів 29 матчів, у яких відзначився 4 голами та 5 асистами. Цікаво, що Transfermarkt оцінює Ібрагіма в скромні 1,5 млн євро.

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