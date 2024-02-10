Брайтон на официальном сайте объявил о достижении договоренности с Норшеланном по трансферу Ибрагима Османа.

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Переход состоится летом 2024 года, ведь трансферное окно в Англии сейчас закрыто. По информации Transfermarkt, Осман обошелся Брайтону в 19,5 млн евро, а контракт с ганцем рассчитан на 5 лет.

В текущем сезоне Осман провел 29 матчей, в которых отметился 4 голами и 5 ассистами. Интересно, что Transfermarkt оценивает Ибрагима в скромные 1,5 млн евро.

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