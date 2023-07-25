Ігор завершує медичне обстеження для повноцінного переходу до Брайтона. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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Згідно з джерелом, бразилець підпише з "чайками" чотирирічний контракт. Брайтон заплатить за трансфер 17 млн євро, ще 3 млн євро Фіорентина зможе отримати бонусами в залежності від успіху гравця в новому клубі. Також "віола" отримає частину суми з перепродажу Ігора.

Нагадаємо, що саме Ігор припустився вирішальної помилки наприкінці фіналу Ліги конференцій між Фіорентіною та Вест Хемом. "Повертайся швидше", – кричав тренер Фіорентини Вінченцо Італіяно Ігору, коли Джаррод Боуен робив свій забіг і забивав італійцям другий м'яч Вест Хема у фінальному матчі.

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