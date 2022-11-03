Колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі отримає дебютного новачка в АПЛ. Ним стане юний Факундо Буонанотте.

17-річний атакувальний хавбек аргентинського Росаріо Сентраль завершив перехід у Брайтон, повідомляє сайт клубу.

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До "чайок" Буонанотте, який був особисто схвалений Роберто Де Дзербі, приєднається у січні 2023 року. Тоді й буде офіційно завершений трансфер, який обійшовся англійцям в 11,5 млн євро.

Факундо є вихованцем Росаріо Сентраль, за основну команду аргентинців дебютував у лютому. У травні ж вперше отримав виклик в збірну U-20.

Останнім часом преса активно сватає Миколу Матвієнка у Брайтон. Захисника Шахтаря та збірної України особисто хоче бачити екстренер "гірників". Трансфер може відбутись взимку.

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