Ліверпуль провалює поточний сезон, і наставник команди Юрген Клопп запланував чистку під час літнього трансферного вікна. Німецький фахівець збирається позбутися непотрібних гравців, щоб розчистити місце для новачків.

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Ліверпуль не стане продовжувати контракти з трьома півзахисниками – Набі Кейта, Алексом Окслейд-Чемберленом і Артуром Мело (останній повернеться у Ювентус). Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо. Угоди всіх трьох гравців із Ліверпулем завершуються наступного літа.

Жоден із цього тріо так і не зміг завоювати статус основного гравця "червоних".

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