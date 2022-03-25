Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна радить не поспішати прощатися з італійським фахівцем.

Сьогодні ТаТоТаке повідомило про розрив контракту за обопільною згодою, однак легенда "гірників" має іншу думку.

Де Дзербі розірвав контракт з Шахтарем, – ЗМІ

"Неправда", – коротко відписав Срна, прикріпивши прапор України і символ Шахтаря.

Нагадаємо, Де Дзербі очолив Шахтар 25 травня 2021 року, підписавши угоду до 30 червня 2023 року. За час своєї роботи встиг завоювати з командою Суперкубок України. Після першої частини сезону "гірники" у турнірній таблиці УПЛ йшли першими, на два пункти випереджаючи Динамо.

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