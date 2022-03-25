Срна однозначно відреагував на новину про відхід Де Дзербі з Шахтаря
25 березня 23:59 - Читать на русском
Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна радить не поспішати прощатися з італійським фахівцем.
Сьогодні ТаТоТаке повідомило про розрив контракту за обопільною згодою, однак легенда "гірників" має іншу думку.
Де Дзербі розірвав контракт з Шахтарем, – ЗМІ
"Неправда", – коротко відписав Срна, прикріпивши прапор України і символ Шахтаря.
Нагадаємо, Де Дзербі очолив Шахтар 25 травня 2021 року, підписавши угоду до 30 червня 2023 року. За час своєї роботи встиг завоювати з командою Суперкубок України. Після першої частини сезону "гірники" у турнірній таблиці УПЛ йшли першими, на два пункти випереджаючи Динамо.
Росія напала на Україну: Де Дзербі йде з Шахтаря, Вірт продав головний трофей кар'єри, сильні заяви Реброва (LIVE)
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter