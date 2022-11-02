Старт катарського Мундіалю дуже близько. Поки офіційно не відомо, хто ж транслюватиме в Україні світовий форум. Є лише інсайди.

Чемпіонат світу на території України у повному обсязі можна буде переглянути на телеканалі Суспільне та платформі МEGOGO, стверджує ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, національний мовник організує безкоштовні трансляції усіх поєдинків на своїх регіональних каналах та на сайті Суспільне Спорт. Більшість матчів покажуть в прямому етері, а онлайн гру можна буде дивитись і в записі.

МEGOGO є власником субліцензії. Медіасервіс транслюватиме усі матчі на каналі Футбол та у розділі Спорт, а також отримає частку ексклюзивів через щільну сітку штатних програм на Суспільному.

Очікується, що обидві компанії робитимуть спеціальні студії, до яких залучатимуть чимало коментаторів та експертів.

ЧС-2022 стартує вже 20 листопада матчем між Катаром, господарем турніру, й Еквадором. Фінал відбудеться 18 грудня.

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