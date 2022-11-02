Старт катарского Мундиаля очень близко. Пока официально не известно, кто же будет транслировать в Украине мировой форум. Есть только инсайды.

Кто будет транслировать ЧМ-2022 в Украине

Чемпионат мира на территории Украины в полном объеме можно будет просмотреть на телеканале Суспільне и платформе MEGOGO, утверждает ТаТоТаке .

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По информации источника, национальный вещатель организует бесплатные трансляции всех поединков на своих региональных каналах и на сайте Суспільне Спорт. Большинство матчей покажут в прямом эфире, а онлайн игру можно будет смотреть и в записи.

MEGOGO является владельцем сублицензии. Медиасервис будет транслировать все матчи на канале Футбол и в разделе Спорт, а также получит долю эксклюзивов из-за плотной сетки штатных программ на Суспільне.

Ожидается, что обе компании будут делать специальные студии, в которые будут привлекаться много комментаторов и экспертов.

ЧМ-2022 стартует уже 20 ноября матчем между Катаром, хозяином турнира, и Эквадором. Финал пройдет 18 декабря.