Где смотреть ЧМ-2022 в Украине: два транслятора и хорошие новости для болельщиков
Старт катарского Мундиаля очень близко. Пока официально не известно, кто же будет транслировать в Украине мировой форум. Есть только инсайды.
Чемпионат мира на территории Украины в полном объеме можно будет просмотреть на телеканале Суспільне и платформе MEGOGO, утверждает ТаТоТаке.
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По информации источника, национальный вещатель организует бесплатные трансляции всех поединков на своих региональных каналах и на сайте Суспільне Спорт. Большинство матчей покажут в прямом эфире, а онлайн игру можно будет смотреть и в записи.
MEGOGO является владельцем сублицензии. Медиасервис будет транслировать все матчи на канале Футбол и в разделе Спорт, а также получит долю эксклюзивов из-за плотной сетки штатных программ на Суспільне.
Ожидается, что обе компании будут делать специальные студии, в которые будут привлекаться много комментаторов и экспертов.
ЧМ-2022 стартует уже 20 ноября матчем между Катаром, хозяином турнира, и Эквадором. Финал пройдет 18 декабря.
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