Пропагандистський Матч ТВ придбав у ФІФА права на ексклюзивну трансляцію матчів ЧС-2022 на території Росії. Про це інформує офіційний сайт каналу.

Україна хоче викинути Росію з ФІФА та УЄФА, а Іран – з ЧС-2022: офіційна заява

На платформах транслюватимуть усі 64 протистояння турніру. Компанія вперше у своїй історії отримала такий повноцінний пакет. Цинічна угода ФІФА з представниками окупантів, укладена в час повномасштабної війни Росії проти України, передбачає прямі трансляції, використання фрагментів ігор в телеетері та хайлайтів на цифрових платформах, а також продаж реклами.

Історичний Мундіаль у Катарі розпочнеться 20 листопада матчем між Катаром та Еквадором. Триватиме світова першість до 18 грудня.

Топ-5 "червоних" в історії Мундіалів: хто стане черговим антигероєм на ЧС в Катарі?