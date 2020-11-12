Як відомо, напередодні у товариському матчі збірна Нідерландів розійшлась миром з командою Іспанії (1:1).

Нідерланди – Іспанія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Цей поєдинок став для Франка де Бура четвертим на чолі національної команди. Таким чином, 50-річний нідерландський фахівець став першим головним тренером в історії збірної Нідерландів, якому не вдалося здобути жодної перемоги в чотирьох стартових матчах. З екс-тренером Аякса, Інтера та Крістал Пелас Ораньє програли Мексиці (0:1), а потім зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (0:0) та Італією (1: 1).

Нагадаємо, майбутній суперник збірної України на Євро виступає в групі А1 Ліги націй УЄФА і посідає у турнірній таблиці третю сходинку. Вже найближчим часом підопічні де Бура зіграють два останні поєдинки у групі – 15 листопада проти Боснії і Герцеговини і 18 листопада проти збірної Польщі.

Франція сенсаційно поступилась Фінляндії, Нідерланди та Іспанія розійшлись миром, Португалія принизила Андорру