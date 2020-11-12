Как известно, накануне в товарищеском матче сборная Нидерландов разошлась миром с командой Испании (1:1).

Нидерланды – Испания – 1:1 – видео голов и обзор матча

Этот поединок стал для Франка де Бура четвертым во главе национальной команды. Таким образом, 50-летний нидерландский специалист стал первым главным тренером в истории сборной Нидерландов, которому не удалось одержать ни одной победы в четырех стартовых матчах. С экс-тренером Аякса, Интера и Кристал Пэлас Оранье проиграли Мексике (0:1), а затем сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0) и Италией (1:1).

Напомним, будущий соперник сборной Украины на Евро выступает в группе А1 Лиги наций УЕФА и занимает в турнирной таблице третье место. Уже в ближайшее время подопечные де Бура сыграют два последних поединка в группе – 15 ноября против Боснии и Герцеговины и 18 ноября против сборной Польши.

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