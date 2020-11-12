Товариські матчі

Бельгія – Швейцарія – 2:1

Голи: Батшуаї, 49, 70 – Мехмеді, 12

Італія – Естонія – 4:0

Голи: Гріфо, 14, 70 (пен.), Бернардескі, 27, Орсоліні, 86

Нідерланди – Іспанія – 1:1

Голи: ван де Беек, 47 – Каналес, 19

Потугалія – Андорра – 7:0

Голи: Нету, 8, Паулінью, 29, 61, Санчеш, 56, Родрігес, 76 (аг.), Роналду, 85, Феліш, 86

Франція – Фінляндія – 0:2

Голи: Форсс, 28, Валакарі, 31

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Збірна Швейцарії несподівано відкрили рахунок під час двобою з бельгійцями. Господарі оговтались лише у другому таймі. Героєм зустрічі став нападник Крістал Пелас Міши Батшуаї, який двома голами переламав хід поєдинку та вирвав перемогу для бронзових призерів ЧС-2018.

Італійці зі стартових хвилин почали демонструвати статус фаворита зустрічі, і вже до перерви голкіпер естонців двічі виймав м'яч зі своїх воріт, відзначались хавбек Фрайбурга Вінченцо Гріфо та нападник Юве Федеріко Бернардескі. У другому таймі Гріфо записав дубль до свого доробку, а крапку у зустрічі поставив Орсоліні, реалізувавши пенальті.

Центральним поєдинком дня вважалось протистояння Нідерланди – Іспанія. Відкрив рахунок у матчі хавбек Бетіса Серхіо Каналес. Здавалось, що гості легко доведуть матч до перемоги, але після перерви малюнок гри дещо змінився. На старті другого тайму півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Беек зрівняв рахунок на табло. Попри принциповість двобою, вболівальники забитих м'ячів більше не побачили, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Португалія не зустріла жодного спротиву у поєдинку проти Андорри. Чинний чемпіон Європи відвантажив супернику 7 м'ячів без відповіді і налаштовується на майбутні матчі Ліги націй проти Франції та Хорватії. Варто відзначити, що один з голів забив Кріштіану Роналду, який минулого місяця покинув табір збірної через коронавірус.

Чинний чемпіон світу однозначно не очікував такого розвитку подій у зустрічі проти Фінляндії. Скориставшись недооцінкою суперника, гості ще у першій половині зустрічі двічі відзначились у воротах французів. У другому таймі Дідьє Дешам освіжив гру команди кількома зірками, але результату це не принесло. Фінські футболісти зуміли втримати натиск суперника та здобули історичну виїзну перемогу над збірною Франції.

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