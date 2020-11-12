У товариському матчі суперники України на майбутньому Євро і у групі Ліги націй не змогли виявити сильнішого. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Іспанцям вдалось відкрити рахунок ще до середини першого тайму: Альваро Мората на лінії штрафного майданчика знайшов пасом Серхіо Каналеса, той увірвався у володіння голкіпера і пробив у дальній кут воріт.

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Господарі зуміли відігратись одразу після відпочинку: Оуен Вейндал з лівого флангу навісив у карний майданчик суперника, захисники пролетіли повз м'яч, який опинився примо на нозі ван де Беека. Донні смачно приклався до сфери і відновив статус-кво. На більше команд не вистачило.

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