Зінченко проти Ліона: помилки в обороні, погані оцінки англійських ЗМІ та критика Гвардіоли через довіру українцю

Олександр Зінченко провів не надто вдалий матч у Лізі чемпіонів проти Ліона. Манчестер Сіті достроково вийшов у плей-офф, але українець відверто не вразив своєю грою. Статистика, оцінки від англійських журналістів і критика вболівальників – у нашому матеріалі.

Зінченко вдруге поспіль вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті на матч Ліги чемпіонів. Позиція вже звична – лівий захисник зі зміщеннями в опорну зону, коли його команда володіє м'ячем. Завдяки цьому Сіті грав за улюбленою шаленою схемою Гвардіоли 3-2-5.

Гру з Шахтарем Олександр міг занести собі в актив, то виїзд у гості до Ліона вийшов для нього відверто поганим. Зіпсував життя українцю Максвелл Корне – івуарійський форвард максимально викрутив мізки Зінченку. З зони відповідальності футболіста збірної України регулярно виникала небезпека внаслідок дій опонента.

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Корне без опору Олександра створив ідеальний момент для Депая, згодом ножицями пробив у хрестовину, коли лівий захисник Сіті загубив його за спиною у штрафному майданчику. Ну а в другому таймі нападник Ліона все-таки забив з-під Зінченка, який не "накрив" розкішний удар в дальню дев'ятку.

Оборонні показники Зінченка не настільки погані: 4 перехоплення, 4 вибивання з небезпечної зони і 1 заблокований удар. Як наслідок, статистичні портали нормально його оцінили. WhoScored поставив 6.7, а SofaScore – 6.8. Це результат трішки гірший за середній.

Втім, у цьому випадку статистика не відображає реального стану справ. Олександр провалився в захисній роботі, вигравши лише 1 єдиноборство. Екс-футболіст Сіті Річард Данн у перерві матчу в ефірі BT Sport заявив, що вибір Гвардіоли на користь Зінченка не виправдав себе. "Сіті зараз на ходу, просто дай їм грати, як вони це робили раніше – вихід Зінченка трішки влаштував безлад у команді", – вважає Данн.

В атаці Олександр також не проявив себе, хоч залученість у гру (111 дотиків – найбільше в команді) була пристойна. Якщо кількість і відсоток точності передач зберігся на нормальному рівні, то фірмових діагоналей було вкрай мало. Кореспондент УЄФА по Манчестер Сіті Саймон Хайрт акцентував увагу, що гострі паси Зінченка лише час від часу були успішними – від нього чекали більшого.

Оцінки англійських ЗМІ та реакція вболівальників

Daily Mail поставила Зінченку найгіршу оцінку в матчі на дві команди – 5. У тексті видання також зазначило, що рішення Гвардіоли випустити Олександра серйозно розкритикували, оскільки українець залишав занадто багато свободи Максвеллу Корне.

Daily Mirror також наділила Зінченка оцінкою 5 – найгірша серед "містян". Лише Рахім Стерлінг отримав стільки, всі інші – більше. "Рідкісний і прекрасний шанс, щоб себе проявити, але він мав занадто малий вплив на гру своєї команди", – пише популярна газета.

Sky Sports не виділяв Зінченка негативною оцінкою – 6 балів, як і в більшості гравців Сіті. Критики від авторитетного видання також не було.

Manchester Evening News найгіршу оцінку приберегли для Лероя Сане (4) та Ріяда Мареза (5). Зінченко отримав нормальні 6 балів – знову ж середній результат. "Почувався значно комфортніше в другому таймі, коли Сіті в основному грав на половині поля Ліона. Однак із захисними обов'язками не впорався", – вважає журналіст MEN.

City Watch оцінив Зінченка звичним середнім балом – 6. Гіршими знову були Ріяд Марез і Лерой Сане. "Українець зробив найбільше в команді дотиків, але дуже слабко впливав на хід зустрічі. Головним чином займався дрібними перепасовками", – пише профільний ресурс.

Зінченко отримує ігровий час через чергову травму основного лівого захисника Бенджаміна Менді. Авторитетні джерела навіть повідомили, що Хосепа Гвардіола не продасть його взимку. Однак свій шанс проти Ліона українець не використав.

Вболівальники піддали Олександра серйозній критиці у мережі. Найчастіше пишуть, що він відіграв погано, що його не можна використовувати на лівому фланзі захисту в таких відповідальних матчах, що він значно гірший за травмованого Менді. Ось деякі найбільш конструктивні та необразливі приклади.

Zinchenko was poor tonight. On the highest level you need a proper LB, Laporte played CB and LB tonight. — Guardiolista (@Guardiolista01) 27 листопада 2018 р.

"Зінченко виглядав погано в цьому матчі. На високому рівні потрібен відповідний лівий фулбек. Ляпорт грав і за центрального захисника, і за лівого".

Only worry is left back.

Delph and Zinchenko okay for the domestic games but not good enough for the European nights in that position.

Just hope @benmendy23 will come back all guns blazing. — Arjun (@FortyFourPasses) 27 листопада 2018 р.

"Хвилюємося лише за лівий фланг. Делф і Зінченко нормальні для внутрішнього чемпіонату, але не для єврокубків на цій позиції".

Zinchenko, who I normally rate, is giving me the heebie-jeebies tonight. — PrestwichBlue (@PrestwichBlue) 27 листопада 2018 р.

"Зінченко, якого я оцінюю високо, цього разу змушує мене нервувати".

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