Де Брюйне не виключив відходу з Манчестер Сіті – одноклубник Зінченка зізнався, від чого залежить рішення

Півзахисник "містян" зізнався, що його майбутнє в клубі багато в чому залежить від терміну дискваліфікації з єврокубків.

Нагадаємо, УЄФА дисквалікував Ман Сіті з єврокубків на 2 сезони через фінансові махінації. Щоправда, чемпіони Англії вже подали апеляцію до CAS у Лозанні.

"Наразі я просто чекаю. Нам сказали в клубі, що вони майже на 100% впевнені, що виграють апеляцію. Саме тому я чекаю, щоб побачити, що трапиться. Я довіряю своїй команді. Як тільки буде рішення, я все обдумаю. Два роки дискваліфікації – це дуже багато, рік – ще можна подумати.

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Чи вплинуть плани Гвардіоли на моє майбутнє? Не особливо. У будь-якому випадку, Пеп сказав, що в наступному сезоні буде тут, незважаючи ні на що. А потім його контракт закінчиться. Втім, моє рішення не буде залежати від Пепа, адже я вже працював з іншими тренерами. Наразі я не надто цим переймаюся – є важливіші речі", – цитує де Брюйне HLN.

До слова, 28-річний бельгієць проводить у Манчестер Сіті 5 сезон. Його контракт розрахований до 30 червня 2023-го.

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