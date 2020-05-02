Де Брюйне не исключил ухода из Манчестер Сити – одноклубник Зинченко признался, от чего зависит решение

Полузащитник "горожан" признался, что его будущее в клубе во многом зависит от срока дисквалификации из еврокубков.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал Манчестер Сити из еврокубков на 2 сезона за финансовые махинации. Правда, чемпионы Англии уже подали апелляцию в CAS в Лозанне.

"Сейчас я просто жду. Нам сказали в клубе, что они почти на 100% уверены, что выиграют апелляцию. Именно поэтому я жду, чтобы увидеть, что случится. Я доверяю своей команде. Как только будет решение, я все обдумаю. Два года дисквалификации – это очень много, год – еще можно подумать.

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Повлияют ли планы Гвардиолы на мое будущее? Не особо. В любом случае, Пеп сказал, что в следующем сезоне будет здесь, несмотря ни на что. А потом его контракт закончится. Впрочем, мое решение не будет зависеть от Пепа, ведь я уже работал с другими тренерами. Сейчас я не слишком этим волнуюсь – есть более важные вещи", – цитирует де Брюйне HLN.

К слову, 28-летний бельгиец проводит в Манчестер Сити 5 сезон. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

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