"Мої фаворити на отримання "Золотого м'яча" – це Холанд, Вінісіус і Мбаппе. У такій послідовності.

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Чому Вінісіус вище за Мбаппе? Я не знаю, де Кіліан гратиме у цьому сезоні. У ПСЖ претендувати на "Золотий м'яч" куди складніше. Ходять чутки, що він може перейти в Реал. Можливо, у такому випадку я б поставив його навіть на перше місце. Але Ерлінг Холанд – мій безумовний фаворит завдяки неймовірному сезону, який він провів" – цитує де Брюйне Goal з посиланням на Sky Sports.

Володар "Золотого м'яча" за підсумками 2023 року стане відомий 30 жовтня. Що стосується де Брюйне, то лідер Манчестер Сіті ще триваий час проведе у лазареті. Бельгієць травмувався у першому турі АПЛ та був прооперований.

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