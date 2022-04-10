"Від імені ветеранів футболу та команди Дніпро хочемо подякувати Андрію Васильовичу Павелку за його велику допомогу для переселенців з Донецької, Луганської, Харківської області, з Херсона. Сьогодні ми вже з самого ранку розвозимо гуманітарну допомогу нашим жінкам, дітям.

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Страшний час, але я впевнений, що наші Збройні Сили, наш український дух переможе цю погань, і буде у нас знову світле та мирне небо. Повернутися діти, жінки, бабусі, наші матері. Я хоч завтра готовий... Дайте мені Джавелінчик, я хочу пару цих під**асів завалити", – поділився Таран у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, вже розпочався 46-й день війни, яку розв'язав російський президент проти народу України. Їхня армія продовжує обстрілювати українські міста, але ЗСУ зупиняє просування орків всередину країни, вже відігнавши їх з півночі України.

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