"От имени ветеранов футбола и команды Днепр хотим поблагодарить Андрея Васильевича Павелко за его большую помощь для переселенцев из Донецкой, Луганской, Харьковской области, из Херсона. Мы с самого утра развозим гуманитарную помощь нашим женщинам, детям.

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Страшное время, но я уверен, что наши Вооруженные Силы, наш украинский дух победит эту погань, и будет у нас снова светлое и мирное небо. Вернуться дети, женщины, бабушки, наши мамы. Я хоть завтра готов... Дайте мне Джавелинчик, я хочу пару этих пид**асов завалить", – поделился Таран в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, уже начался 46-й день войны, развязанной российским президентом против народа Украины. Их армия продолжает обстреливать украинские города, но ВСУ останавливает продвижение орков внутрь страны, уже отогнав их с севера Украины.

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