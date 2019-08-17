Тренер Бернлі Дайч: Гравці Арсенала симулювали на кожній ділянці поля

Головний тренер Бернлі Шон Дайч розкритикував гравців Арсенала за велику кількість симуляцій у матчі 2-го туру АПЛ (1:2).

"Я дуже переживаю за футбол. Гравці Арсенала сьогодні симулювали на кожній ділянці поля – з цим потрібно покінчити.

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Ви знаєте, що максимальне покарання для симулянта – лише жовта картка? Будь-який гравець в Прем'єр-лізі може обдурити арбітра як мінімум один раз за гру, і отримати за це лише жовту картку.

Як боротися з симуляціями? Дискваліфікувати гравців. Симуляції зникнуть з футболу через місяць", – цитує Дайча The Sun.

Нагадаємо, Арсенал мінімально переграв Бернлі (2:1) завдяки голам Ляказетта та Обамеянга.

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