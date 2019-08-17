toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Тренер Бернли Дайч: Игроки Арсенала симулировали на каждом участке поля

20:20 20 Читати українською
Тренер Бернли Дайч: Игроки Арсенала симулировали на каждом участке поля
Шон Дайч / Independent

Главный тренер Бернли Шон Дайч раскритиковал игроков Арсенала за большое количество симуляций в матче 2-го тура АПЛ (1:2).

13’ Александр Ляказетт
64’ Пьер-Эмерик Обамеянг
 
Эшли Барнс 43’
13’ Александр Ляказетт
43’ Эшли Барнс
64’ Пьер-Эмерик Обамеянг

"Я очень переживаю за футбол. Игроки Арсенала сегодня симулировали на каждом участке поля – с этим нужно покончить.

Арсенал переиграл Бернли, Ливерпуль удержал победу над Саутгемптоном: 2-й тур АПЛ, матчи субботы

Вы знаете, что максимальное наказание для симулянта – только желтая карточка? Любой игрок в Премьер-лиге может обмануть арбитра как минимум один раз за игру, и получить за это только желтую карточку.

Как бороться с симуляциями? Дисквалифицировать игроков. Симуляции исчезнут по футболу через месяц", – цитирует Дайча The Sun.

Напомним, Арсенал минимально переиграл Бернли (2:1) благодаря голам Ляказетта и Обамеянга.

"Першим приїхало Динамо": Зінченко очима батьків і Ман Сіті – як з українського містечка видряпатись на вершину АПЛ

blog_ava
Атлетик – Барселона: онлайн-трансляция матча-открытия Ла Лиги 2019/20 – как это было
00:10
792
Теги
Арсенал Арсенал Бернли Бернли Англия Арсенал - Бернли Шон Дайч Шон Дайч
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Ярмоленко попал в заявку Вест Хэма на матч с Брайтоном
    Англія — 16:14236 Ярмоленко попал в заявку Вест Хэма на матч с Брайтоном
26
мин
Вильярреал
22:00
Гранада
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук