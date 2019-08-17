Тренер Бернли Дайч: Игроки Арсенала симулировали на каждом участке поля

Главный тренер Бернли Шон Дайч раскритиковал игроков Арсенала за большое количество симуляций в матче 2-го тура АПЛ (1:2).

"Я очень переживаю за футбол. Игроки Арсенала сегодня симулировали на каждом участке поля – с этим нужно покончить.

Арсенал переиграл Бернли, Ливерпуль удержал победу над Саутгемптоном: 2-й тур АПЛ, матчи субботы

Вы знаете, что максимальное наказание для симулянта – только желтая карточка? Любой игрок в Премьер-лиге может обмануть арбитра как минимум один раз за игру, и получить за это только желтую карточку.

Как бороться с симуляциями? Дисквалифицировать игроков. Симуляции исчезнут по футболу через месяц", – цитирует Дайча The Sun.

Напомним, Арсенал минимально переиграл Бернли (2:1) благодаря голам Ляказетта и Обамеянга.

"Першим приїхало Динамо": Зінченко очима батьків і Ман Сіті – як з українського містечка видряпатись на вершину АПЛ